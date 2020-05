LeBron James verí v reštart NBA: Ešte som to nezabalil

Los Angeles 19. mája (TASR) - LeBron James je stále presvedčený, že sezónu v zámorskej basketbalovej NBA dohrajú. Hviezda Los Angeles Lakers chce pokračovať čo najskôr, pod podmienkou, že zdravie hráčov a ich rodín nebude ohrozené pandémiou koronavírusu.



"Rozhodne som túto sezónu 'nezabalil'," povedal James v pondelok večer v rozhovore pre mediálnu platformu Uninterrupted. "Nielen ja, moji spoluhráči a organizácia Lakers chcú hrať ďalej. Je veľa ďalších hráčov, ktorých osobne poznám, a chcú pokračovať. Samozrejme, nechceme pritom ohroziť zdravie žiadneho hráča alebo jeho rodiny."



Po pozitívnom teste Rudyho Goberta z Utahu prerušili sezónu v NBA 11. marca, Lakers v tom čase viedli Západnú konferenciu súťaže. "Toto je pandémia, o ktorej nič nevieme. Nedokážeme ju kontrolovať. Preto musíme počúvať ľudí, ktorí ju sledujú, sledujú čísla a dáta," zdôraznil James.



Komisár NBA Adam Silver minulý týždeň uviedol, že vedenie ligy monitoruje situáciu a pripravuje možné riešenia dohratia súťaže. Verdikt by mal padnúť do dvoch až štyroch týždňov. "Chcem už opäť hrať. Milujem basketbal a viem, aká inšpiratívna je táto hra a ako inšpiratívny je šport sám osebe. Preto by sme chceli basketbal vrátiť fanúšikom tak rýchlo, ako to len pôjde," dodal James.