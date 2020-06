NBA: Lee nezačne na budúci týždeň trénovať s Dallasom

Dallas 23. júna (TASR) - Rozohrávač Courtney Lee sa so spoluhráčmi z Dallasu Mavericks nezačne na budúci týždeň pripravovať na reštart sezóny basketbalovej NBA. Tridsaťštyriročný veterán zámorských paluboviek si počas koronavírusovej prestávky poranil ľavý lýtkový sval, jeho klub nešpecifikoval rozsah zranenia ani dĺžku absencie. Informovala agentúra AP.



Lee je v Dallase druhú sezónu, predtým pôsobil v Orlande, New Jersey, Houstone, Bostone, Memphise, Charlotte a New Yorku.