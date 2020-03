NBA: Liga do 1. apríla hráčom a zamestnancom nesiahne na platy

New York 21. marca (TASR) - Zámorská basketbalová NBA neplánuje až do 1. apríla siahať na platy hráčov v profilige, ktorá aktuálne stojí z dôvodu pandémie koronavírusu. Podľa ESPN by ale mohla k tomuto kroku pristúpiť od 15. apríla.



V kolektívnej zmluve NBA je zakotvená aj "vyššia moc" a v katastrofických scenároch, vrátane pandémie, pamätali jej tvorcovia aj na odstupňovanie takýchto finančných strát.



Profiligu zastavili 12. marca potom, ako Rudyho Goberta z Utahu Jazz pozitívne testovali na koronavírus. Nie je teraz jasné kedy, ako a či vôbec sa opäť sezóna NBA 2019/2020 rozbehne. Majitelia klubov sa už však pripravujú na veľké finančné straty. Informovala agentúra AFP.



V USA evidujú k sobote takmer 20.000 prípadov ochorenia COVID-19, ktorému v krajine podľahlo 275 ľudí. Celosvetovo je v 170 krajinách/územiach potvrdených viac ako 287.000 prípadov nákazy novým koronavírusom SARS-CoV-2, podľahlo mu takmer 12.000 osôb.