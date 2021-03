NBA nebude od hráčov žiadať, aby sa dali zaočkovať proti koronavírusu

Los Angeles 7. marca (TASR) - Komisár basketbalovej NBA Adam Silver vyhlásil, že vedenie ligy nebude od hráčov žiadať, aby sa nechali zaočkovať proti ochoreniu COVID-19.



Podľa Silvera je reálne, že od budúcej sezóny by sa mohli zápasy súťaže hrať pred "takmer plnými tribúnami". "Približne polovica tímov už teraz umožnila divákom účasť na zápasoch. Pokiaľ bude očkovanie populácie efektívne, sme presvedčení, že v budúcej sezóne by mohli otvoriť svoje haly ďalšie tímy," vyhlásil komisár NBA na online tlačovej konferencii pred Zápasom hviezd.



Silver je presvedčený, že nová sezóna odštartuje podľa plánu v októbri a nebude skrátená. "V tejto chvíli som mierny optimista, že začneme v októbri a skončíme v júni budúceho roka. Čo sa týka vakcinácie, je to osobná vec každého hráča. Nikoho nebudeme nútiť."