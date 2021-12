NBA: Liga skrátila karanténu pre zaočkovaných hráčov

New York 28. decembra (TASR) - Vedenie zámorskej basketbalovej NBA skrátilo karanténu pre zaočkovaných hráčov a asymptomatických trénerov o štyri dni. Rozhodnutie o šesťdňovej izolácii prišlo v pondelok po tom, čo v USA zmenili karanténu pre asymptomatických na polovicu. Pravidlo predčasného ukončenia po dvoch negatívnych testoch v priebehu 24 hodín ostáva v platnosti.



Rýchlejší návrat hráčov na palubovku odsúhlasila aj hráčska únia po tom, čo vedenie ligy odložilo pre pandémiu už deväť zápasov. Niektoré tímy do nich nedokázali postaviť ani osem hráčov.



Na covidovú listinu pribudlo počas tejto sezóny už 205 basketbalistov, z toho 192 v decembri a 167 za uplynulé dva týždne. V nedeľu dokonca padol rekord denného prírastku na listine - 27 pozitívnych prípadov. Od Štedrého dňa prebieha zvýšené testovanie hráčov bez podpornej dávky, ktoré má trvať do 8. januára. Informácie priniesla AFP.