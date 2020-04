NBA umožní individuálny tréning v zariadeniach najskôr 8. mája

New York 27. apríla (TASR) - NBA umožní basketbalistom trénovať individuálne v tímových priestoroch najskôr 8. mája. Vedenie profiligy prerušilo všetku činnosť 12. marca po tom, ako mal pozitívny test na koronavírus Rudy Gobert z Utahu Jazz. Medzitým sa v USA nakazilo viac ako milión ľudí a vyše 56-tisíc ochoreniu COVID-19 podľahlo.



Povolenie využívať klubové priestory je prvý krok k reštartu súťaže a prišlo po tom, ako niektoré štáty začali uvoľňovať protiepidemiologické opatrenia. "Účel je poskytnúť hráčom kontrolované prostredie na tréning v štátoch, ktoré to umožnia," citovala stanovisko NBA agentúra AFP.



Termín pokračovania súťaže zatiaľ nie je známy, základná časť sa mala podľa pôvodného rozpisu skončiť 15. apríla a boje v play off mali odštartovať 18. apríla.