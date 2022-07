NBA: Lillard predĺžil kontrakt s Portlandom o ďalšie dva roky

Portland 9. júla (TASR) - Americký basketbalista Damian Lillard predĺžil v NBA zmluvu s tímom Portland Trail Blazers o ďalšie dva roky. Jeho kontrakt tak bude mať platnosť až do leta 2027 a zarobí si ďalších 122 miliónov dolárov.



Tridsaťjedenročný Lillard odohral celú svoju desaťročnú kariéru za Portland a je lídrom mužstva. S tímom z Oregonu postúpil v roku 2019 do finále konferencie, no následne prišlo obdobie neúspechov a v uplynulom ročníku si tím prvýkrát od roku 2013 nezahral v play off. Klub vymenil svoju druhú najväčšiu hviezdu CJ McColluma a odštartoval prestavbu kádra, no olympijský šampión z Tokia bude aj naďalej jeho súčasťou. Informovala AFP.