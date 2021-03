NBA: Lillard sa blysol 50 bodmi a priviedol Portland k víťazstvu

výsledky NBA:



Boston - Utah 109:117

Houston - Atlanta 107:119

Chicago - Oklahoma City 123:102

Miami - Cleveland 113:98

Philadelphia - New York 99:96

Portland - New Orleans 125:124

Los Angeles Lakers - Minnesota 137:121

New York 17. marca (TASR) - Basketbalisti Portlandu Trail Blazers si poradili v noci na stredu v zámorskej NBA s New Orleans Pelicans tesne 125:124. Domácich potiahol k víťazstvu 50 bodmi a 10 asistenciami Damian Lillard. Blysol sa aj šiestimi trojkami a 1,2 sekundy pred koncom stretnutia premenil oba kľúčové trestné hody. Bol to už piaty zápas v tejto sezóne, v ktorom Lillard zaznamenal 40 a viac bodov.Výbornú formu potvrdili hráči Philadelphie 76ers, ktorí zdolali New York Knicks 99:96 a natiahli sériu víťazstiev už na šesť zápasov. Los Angeles Lakers zvíťazili nad Minnesotou Timberwolves 137:121 najmä vďaka LeBronovi Jamesovi, ktorý zaznamenal 99. triple double v kariére za 25 bodov, 12 doskokov a 12 asistencií.