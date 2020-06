NBA: LA Clippers podpísali zmluvu s francúzskym pivotom Noahom

New York 29. júna (TASR) - Basketbalový klub NBA Los Angeles Clippers angažoval pred reštartom súťaže francúzskeho pivota Joakima Noaha. Tridsaťpäťročný hráč podpísal s Clippers desaťdňovú zmluvu už začiatkom marca, potom ale sezónu zastavila koronakríza.



Podľa informácie agentúry AP Noah podpísal novú zmluvu do konca aktuálnej sezóny a s Clippers sa vraj dohodol aj na ďalšiu. Dvojnásobný účastník zápasu All Star odohral v minulej sezóne za Memphis 42 stretnutí s priemerom 7,1 bodu, 5,7 doskoku a 2,1 asistencie na zápas. Noah pôsobí v NBA už 12 sezón, deväť rokov hral za Chicago a v roku 2014 ho vyhlásili za najlepšieho defenzívneho hráča profiligy. Dve sezóny obliekal dres New York Knicks, v súťaži má na konte 667 zápasov.



Liga sa má opäť rozbehnúť 30. júla za účasti 22 klubov.