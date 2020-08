NBA: Los Angeles Clippers postúpili do semifinále Západnej konferencie

NBA - 2. kolo play off



semifinále Východnej konferencie:



Toronto - Boston 94:112



/stav série: 0:1/







NBA - 1. kolo play off, šieste zápasy



1. kolo Západnej konferencie



Dallas - Los Angeles Clippers 97:111



/konečný stav série: 2:4/







Utah - Denver 107:119



/stav série: 3:3/

Orlando 30. augusta (TASR) - Basketbalisti Los Angeles Clippers sa prebojovali do semifinále Západnej konferencie NBA. V šiestom dueli 1. kola play off zvíťazili nad Dallasom Mavericks 111:97 a v celej sérii triumfovali 4:2. Kawhi Leonard sa podieľal na víťazstve Clippers 33 bodmi a 14 doskokmi. Dallasu nepomohlo ani 38 bodov, deväť asistencií a deväť doskokov Slovinca Luku Dončiča.Basketbalisti Bostonu Celtics úspešne vstúpili do 2. kola play off. V prvom dueli semifinále Východnej konferencie zdolali obhajcu titulu Toronto Raptors 112:94. Jayson Tatum a Marcus Smart dali v drese víťazov zhodne po 21 bodov.