NBA: Los Angeles Lakers potvrdilo Hama vo funkcii trénera

Los Angeles 3. júna (TASR) - Basketbalový tím Los Angeles Lakers v piatok oficiálne potvrdil Darvina Hama do funkcie hlavného trénera. Ham doteraz pracoval ako asistent trénera v Milwaukee Bucks, s tímom z Kalifornie podpísal viacročnú zmluvu.



Štyridsaťosemročný Ham bol kľúčovým asistentom trénera Mika Budenholzera počas roku 2021, keď Milwaukee triumfovalo v lige. Na lavičke Lakers nahradil Franka Vogela, ktorého prepustili v apríli po katastrofálnej sezóne pre tím. Šampiónovi z roku 2020 sa nepodarilo dostať do play off.