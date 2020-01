NBA: LA Lakers zdolali New York, no prišli o zraneného Davisa

Výsledky NBA:



Cleveland - Detroit 113:115, Toronto - Portland 99:101, Brooklyn - Oklahoma City 103:111, Memphis - Minnesota 119:112, Phoenix - Sacramento 103:114, Los Angeles Lakers - New York 117:87.

New York 8. januára (TASR) - Basketbalisti Los Angeles Lakers zvíťazili v noci na stredu v NBA nad New Yorkom Knicks 117:87. Pod triumf sa najvýraznejšie podpísal LeBron James s 31 bodmi. Los Angeles si pripísalo šiestu výhru za sebou a je na čele Západnej konferencie.Lakers však prišli o Anthonyho Davisa, ktorý v závere tretej štvrtiny nešťastne spadol na palubovku pri bloku a zranil si kostrč. Následné vyšetrenie neobjavilo fraktúru, no Davis sa už do hry nevrátil. V zápase nazbieral päť bodov.