Lyles po 10 rokoch skončil v zámorí a zamieril do Realu Madrid
Dvadsaťdeväťročný Lyles si v uplynulých troch sezónach obliekal dres Sacramenta Kings.
Autor TASR
Madrid 10. septembra (TASR) - Kanadský basketbalista Trey Lyles skončil po desiatich rokoch v NBA a zamieril do Realu Madrid. So španielskym klubom podpísal ročnú zmluvu. Real o tom informoval na svojej oficiálnej stránke.
Dvadsaťdeväťročný Lyles si v uplynulých troch sezónach obliekal dres Sacramenta Kings. V roku 2015 ho z 12. miesta draftoval Utah Jazz. V NBA odohral celkovo 10 sezón, okrem Utahu a Sacramenta hral aj za Denver, San Antonio a Detroit. V minulom ročníku 2024/2025 dosiahol priemer 6,5 bodu a 4,6 doskoku na zápas.
