NBA: Maxey udržal Philadelphiu 46 bodmi v hre o postup

Play off NBA - 1. kolo:



štvrťfinále Východnej konferencie:



New York Knicks - Philadelphia 76ers 106:112 pp (17:26, 32:17, 21:26, 27:28 - 9:15)



najviac bodov: Brunson 40, Hart 18, Anunoby 17 - Maxey 46, Embiid 19 (16 doskokov, 10 asistencií), Harris 19



/stav série: 3:2/







Milwaukee Bucks - Indiana Pacers 115:92 (23:31, 30:17, 34:19, 28:25)



najviac bodov: Middleton 29 (12 doskokov), Portis 29 (10 doskokov), Beasley 18 - Haliburton 16, Turner 13, Nembhard, Siakam a Toppin po 12



/stav série: 2:3/







Cleveland Cavaliers - Orlando Magic 104:103 (33:23, 15:24, 27:23, 29:33)



najviac bodov: Mitchell 28, Garland 23, Strus 16 - Banchero 39, F. Wagner 14, Suggs 13



/stav série: 3:2/





New York 1. mája (TASR) - Basketbalisti Philadelphie 76ers sa vyhli vypadnutiu v prvom kole play off zámorskej NBA. Na palubovke New Yorku Knicks vyhrali 112:106 pp aj vďaka 46 bodom Tyresea Maxeyho. V extračase potiahol hostí Kelly Oubre Jr., ktorý získal dovedna 14 bodov. Stav série je 3:2 v prospech Knicks.uviedol Maxey podľa AFP. Jeho spoluhráč Joel Embiid zaznamenal triple double za 19 bodov, 16 doskokov a 10 asistencií.Príležitosť na postup nevyužila ani Indiana, ktorá prehrala v Milwaukee 92:115 a vedie 3:2 na zápasy. Po 29 bodov za domácich zaznamenali Khris Middleton a Bobby Portis. Obaja mali aj double double s dvanástimi (Middleton) a desiatimi (Portis) asistenciami. Bucks zužujú zranenia, keď chýbajú Giannis Antetokounmpo a Damian Lillard. Šiesty zápas sa uskutoční v Indiane a Milwaukee sa pokúsi vyrovnať sériu na 3:3.Cleveland sa dostal v piatom zápase do vedenia 3:2 po tesnom triumfe 104:103 nad Orlandom. Päť sekúnd pred koncom zabránil hosťom skórovať Evan Mobley, ktorý zablokoval pokus Franza Wagnera. Najviac bodov (28) mal za domácich Donovan Mitchell, ktorý polovicu dosiahol v záverečnej štvrtine. Cavaliers sa opäť predstavia na palubovke Orlanda, na ktorej dvakrát výrazne prehrali.povedal Mitchell. Hosťom nepomohol ani výkon Paola Banchera, ktorý dosiahol 39 bodov.