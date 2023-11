Americkému basketbalistovi McCollumovi objavili nález na pľúcach

New Orleans 6. novembra (TASR) - Americký basketbalista C. J. McCollum z New Orleansu Pelicans má opätovne problém s pľúcami. Už druhýkrát v priebehu dvoch rokov mu diagnostikovali pneumothorax. Čakajú ho testy, jeho ďalšie účinkovanie na palubovkách je zatiaľ neznáme.



Tridsaťdvaročný rozohrávač McCollum je oporou Pelicans, v tejto sezóne má priemer 22 bodov a 6 asistencií na zápas. Pneumothorax mu objavili aj v decembri 2021, keď hrával za Portland. Vynechal vtedy šesť týždňov, informovala o tom AFP.