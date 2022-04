NBA: Memphis 56. víťazstvom vyrovnal klubový rekord

výsledky NBA:



Philadelphia - Indiana 133:120,

Memphis - New Orleans 141:114,

San Antonio - Golden State 94:100,

Los Angeles Clippers - Sacramento 117:98

New York 10. apríla (TASR) - Basketbalisti Memphisu Grizzlies zdolali v noci na nedeľu v zámorskej NBA New Orleans Pelicans 141:114. Dosiahli 56. víťazstvo v sezóne, čím vyrovnali klubový rekord z ročníka 2012/2013. Ja Morant zažil vydarený návrat do zostavy Grizzlies po zranení kolena, keď si pripísal 21 bodov a deväť asistencií. Dillon Brooks prispel k triumfu 23 bodmi. Memphis vyhral tretiu štvrtinu 55:33.Philadelphia si v noci na nedeľu poradila doma s Indianou 133:120. Joel Embiid sa na víťazstve Sixers podieľal 41 bodmi a 20 doskokmi. Pacers prehrali deviaty zápas v rade.