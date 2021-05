NBA: Memphis si po štyroch rokoch zahrá v play off

NBA - play in:



Západná konferencia



GOLDEN STATE WARRIORS - MEMPHIS GRIZZLIES 112:117 pp (29:30, 20:32, 24:16, 26:21 - 13:18)

Najviac bodov: Curry 39, Wiggins 22 (10 doskokov), Poole 19 - Morant 35, Brooks 14, Allen 12

New York 22. mája (TASR) - Basketbalisti Memphisu si ako poslední v Západnej konferencii zabezpečili účasť v play off NBA. V zápase play in o 8. nasadenú pozíciu zdolali Golden State 117:112 po predĺžení. V 1. kole play off si Grizzlies zmerajú sily s víťazom základnej časti Utahom, s ktorým prehrali šesť predošlých vzájomných zápasov. Naposledy s ním dokázali uspieť 16. novembra 2019.V kľúčovom súboji o účasť vo vyraďovačke sa v drese Warriors blysol 39 bodmi Stephen Curry a Draymond Green dosiahol triple double 11 bodov, 16 doskokov a 10 asistencií, ani ich bravúrne výkony však k úspechu neviedli. V play off bude Golden State chýbať druhý rok po sebe.Memphis sa do nadstavbovej časti prebojoval prvýkrát od sezóny 2016/2017, vtedy stroskotal už v 1. kole na San Antoniu Spurs.