NBA: Memphis zdolal Brooklyn po predĺžení trojkou v úplnom závere

NBA - sumáre:

OKLAHOMA CITY THUNDER - GOLDEN STATE WARRIORS 120:92 (35:20, 35:17, 35:31, 15:24)



Najviac bodov: Schröder 22, Gallinari 21, Gilgeous-Alexander 19 - Stephen Curry 23, Chriss, Derrick Green a Paschal po 10





MEMPHIS GRIZZLIES - BROOKLYN NETS 134:133 pp (35:29, 24:28, 33:40, 28:23 - 14:13)



Najviac bodov: Morant 30, Valančiunas 21 (11 doskokov), Brooks 16 - Irving 37 (5 trojok), LeVert 27, Dinwiddie 16





DALLAS MAVERICKS - PORTLAND TRAIL BLAZERS 119:121 (40:25, 31:34, 24:36, 24:26)



Najviac bodov: Porziňgis 32, Dončič 29 (12 doskokov), Kleber 14 - McCollum 35, Lillard 28, Hood 20





MINNESOTA TIMBERWOLVES - MIAMI HEAT 116:109 (36:23, 19:34, 22:27, 39:25)



Najviac bodov: Wiggins 25, Towns 23 (11 doskokov), Teague 21 - Nunn 25 (5 trojok), Robinson 21, Winslow 20





LOS ANGELES LAKERS - CHARLOTTE HORNETS 120:101 (30:28, 33:34, 24:18, 33:21)



Najviac bodov: A. Davis 29 (14 doskokov), James 20 (12 asistencií), Howard 16 (10 doskokov) - Bridges 23, Zeller (14 doskokov) a Rozier po 19

New York 28. októbra (TASR) - Finalista uplynulého ročníku zámorskej basketbalovej NBA Golden State Warriors vstúpil do nového ročníka mimoriadne neúspešne. Po prehre o 19 bodov doma s Los Angeles Clippers dostal na palubovke Oklahomy City 28-bodový "výprask" 92:120.Thunder pritom v tejto sezóne majú minimálne ambície. V lete tím opustili Paul George a Russell Westbrook a ako protihodnotu klub získal prevažne draftové pozície.povedal po zápase podľa AFP tréner Warriors Steve Kerr.Prvú prehru v sezóne si pripísal Dallas, v tesnom súboji doma podľahol Portlandu 119:121. Zatiaľ najvýraznejším spôsobom sa v závere tohto duelu uplatnilo nové pravidlo o trénerskej výzve. Osem sekúnd pred koncom rozhodcovia zapískali faul Damianovi Lillardovi, po ktorom by mohol Dorian Finney-Smith zo šestiek vyrovnať. Rozohrávač Blazers avizoval trénerovi, že nefauloval a rozhodcovia po skúmaní videa verdikt zvrátili. Ak by Lillardovi nedali za pravdu, Portland by prišiel o posledný timeout.vyhlásil podľa ESPN tréner Portlandu Terry Stots.Memphis uspel premiérovo v sezóne, keď po predĺžení zdolal doma Brooklyn 134:133. Trojkou s klaksónom o tom rozhodol veterán Jae Crowder. Bezchybnú bilanciu má naďalej prekvapujúco Minnesota, ktorá zdolala aj Miami (116:109). Najlepším strelcombol tento raz Andrew Wiggins, ktorý v záverečných šiestich minútach dal 16 zo svojich 25 bodov a strelil štyri trojky.