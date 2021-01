Talianske mesto pripravilo pamätník na počesť Kobeho Bryanta

Reggio Emilia 26. januára (TASR) – Talianske mesto Reggio Emilia venuje časť verejného priestranstva priamo v historickom centre pamiatke zosnulého basketbalistu Kobeho Bryanta.



Jeden z najpopulárnejších a najúspešnejších basketbalistov histórie zomrel presne pred rokom 26. januára 2020 po páde helikoptéry aj so svojou dcérou Giannou. Bryant sa narodil vo Philadelphii, no podstatnú časť detstva strávil práve v meste neďaleko Bologne, kde jeho otec hrával profesionálne basketbal.



Mesto zasadilo nový strom ginka dvojlaločného na mieste, ktoré fanúšikovia basketbalu tradične využívajú na peší presun do arény a doplnilo ho pamätnou tabuľou. Plánuje aj použiť nočné osvetlenie v žltej a fialovej farbe klubu Los Angeles Lakers, za ktorý Bryant odohral celú kariéru v NBA.



„Reggio Emilia milovalo najprv Joea a potom aj jeho syna. Kobe sa vrátil do Ameriky, ale vždy na nás spomínal s láskou. Chceme si pamätať šťastné dieťa, ktoré v nás zanechalo množstvo úžasných spomienok," cituje portál ESPN viceprezidenta športovej nadácie mesta Reggio Emilia Emanueleho Maccaferriho.