NBA: Miami po dráme zdolalo Lakers a vynútilo si šiesty zápas

5. zápas finále play off NBA 2019/2020:



LOS ANGELES LAKERS - MIAMI HEAT 108:111 (24:25, 32:35, 26:28, 26:23)



Najviac bodov: James 40 bodov (13 doskokov, 6 trojok), Davis 28 (12 doskokov), Caldwell-Pope 16 - Butler 35 (12 doskokov, 11 asistencií), Robinson 26 (7 trojok), Nunn 14



/stav série: 3:2/

Orlando 10. októbra (TASR) - Basketbalisti Miami Heat si vynútili šieste stretnutie vo finále play off zámorskej NBA. Hráčov Los Angeles Lakers zdolali v noci na sobotu po dráme 111:108 a znížili stav série na 2:3.Tradičným lídrom floridského tímu bol opäť Jimmy Butler, ktorý zaznamenal triple double za 35 bodov, 12 doskokov a 11 asistencií. Na palubovke strávil s výnimkou pár sekúnd kompletnú porciu 48 minút. V zápase premenil všetkých 12 šestiek vrátane štyroch v záverečnej minúte. Na druhej strane ťahal svoj tím LeBron James, ktorý si pripísal 40 bodov a 13 doskokov, keď trafil šesť z deviatich trojkových pokusov.Hráčom Heat opäť nemohol pomôcť zranený rozohrávač Goran Dragič. Duel odohrali iba so siedmimi hráčmi, piati však doplnili Butlera dvojcifernými číslami. Ich druhým najlepším strelcom bol Duncan Robinson s 26 bodmi, náhradník Kendrick Nunn nazbieral 14. Lakers rotovali deväť hráčov, no k Jamesovi sa strelecky výrazne pripojili iba dvaja. Anthony Davis dodal 28 bodov a Kentavious Caldwell-Pope 16.Miami viedlo väčšinu duelu. V druhej štvrtine si dokázalo vypracovať jedenásťbodový náskok 41:30. Hráči z Kalifornie však boli neustále na dostrel a 6:20 min pred koncom po trojke Caldwella-Popa otočili skóre (97:96). V úplnom závere si Butler zachoval pevné nervy a šestkami 16 sekúnd pred koncom otočil skóre na 109:108 v prospech Miami. Lakers mali k dispozícii posledný útok, no Danny Green trojku netrafil. V závere ešte Tyler Herro dodal ďalšie dva body zo šestiek.V histórii NBA sa iba raz podarilo zvrátiť finálovú sériu zo stavu 1:3 na zápasy. V roku 2016 to dokázal Cleveland v zostave s LeBronom Jamesom. Teraz sa o to isté pokúsi Miami proti Jamesovi.vyhlásil podľa AFP po zápase Butler.LeBron James ani po druhej prehre vo finále nestráca sebavedomie.povedal odhodlane James. Ten sa môže stať prvým hráčom v histórii súťaže, ktorý získa ocenenie MVP finále v troch rozdielnych dresoch. K titulu už priviedol aj Cleveland a dvakrát práve Miami.Šiesty zápas je na programe v noci na pondelok o 1.30 SELČ.