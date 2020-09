NBA: Miami vedie vo finále Východnej konferencie nad Bostonom

NBA - 3. kolo play off:



finále Východnej konferencie, druhý zápas:



BOSTON CELTICS - MIAMI HEAT 101:106 (31:28, 29:19, 17:37, 24:22)

najviac bodov: Walker 23, Tatum a Brown po 21 - Dragič 25, Adebayo 21 (10 doskokov), Robinson 18 (6 trojok). /stav série: 0:2/

Orlando 18. septembra (TASR) – Basketbalisti Miami Heat vedú vo finále play off Východnej konferencie NBA nad Bostonom Celtics už 2:0 na zápasy. V druhom súboji predviedol floridský tím ďalší obrat, tentoraz dokázal zmazať 17-bodové manko z druhej štvrtiny a zvíťazil 106:101. V jeho drese zaznamenal 25 bodov Goran Dragič, ktorý viedol svoj tím na deň presne tri roky po tom, čo priviedol Slovinsko k titulu majstra Európy.Za víťazstvom nasmeroval Miami pivot Bam Adebayo, ktorý sa už postaral o kľúčový blok v predĺžení prvého duelu. V druhom meraní síl mal na svojom konte po polčase iba štyri body, no v tretej štvrtine strelil 15 a aj vďaka nemu sa tretia dvanásťminútovka skončila 37:17 v prospech Heat. Adebayo si nakoniec pripísal double double 21 bodov a 10 doskokov. "," povedal podľa ESPN pivot piateho tímu Východnej konferencie po základnej časti, ktorý má v play off už bilanciu 10:1.Boston vstúpil do vyraďovacej časti ako trojka východu, no úlohu favorita opäť nedokázal potvrdiť. "" cituje agentúra AP trénera Bostonu Brada Stevensa.