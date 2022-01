NBA: Miami zdolalo LA Lakers 113:107, Butler zaznamenal triple double

výsledky:



New York - Los Angeles Clippers 110:102, Washington - Boston 87:116, Miami - Los Angeles Lakers 113:107, Orlando - Chicago 114:95, Toronto - Portland 105:114, Charlotte - Atlanta 91:114, San Antonio - Philadelphia 109:115, Dallas - Memphis 104:91, Denver - Detroit 117:111, Minnesota - Brooklyn 136:125, Golden State - Utah 94:92

New York 2č. januára (TASR) - Basketbalisti Miami Heat zvíťazili v noci na pondelok v NBA nad Los Angeles Lakers 113:107. Jimmy Butler zaznamenal triple double, keď si pripísal na konto 20 bodov, 10 doskokov a 12 asistencií. V základnej časti sa mu to podarilo po desiaty raz, čím prekonal zápis LeBrona Jamesa, ktorý to počas štyroch sezón v Miami dokázal deväťkrát. Minnesota zdolala Brooklyn 136:125 aj vďaka 25 bodom Anthonyho Edwardsa, D'Angelo Russell pridal k 23 bodom 10 asistencií.