Miami zvíťazilo na palubovke Bostonu a vyrovnalo sériu na 1:1

Play off NBA - 1. kolo:



štvrťfinále Východnej konferencie - 2. zápas:



Boston Celtics - Miami Heat 101:111



/stav série: 1:1/







štvrťfinále Západnej konferencie - 2. zápas:



Oklahoma City Thunder - New Orleans Pelicans 124:92



/stav série: 2:0/



New York 25. apríla (TASR) - Suverénny víťaz základnej časti basketbalovej NBA Boston prekvapujúco prehral v druhom stretnutí 1. kola play off Východnej konferencie doma s Miami 101:111. Stav série je vyrovnaný 1:1 na zápasy.Hráči Heat premenili 23 trojkových pokusov, čo je klubový rekord vo vyraďovacej časti. Tyler Herro riadil triumf s 24 bodmi a 14 asistenciami, Bostonu nestačilo 33 bodov Jaylena Browna. Nasadená jednotka západu Oklahoma City suverénne zvládla druhé meranie síl proti New Orleansu, zvíťazila 124:92 a vedie 2:0 na zápasy.