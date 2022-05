NBA: Miami zvíťazilo v Bostone 111:103 a vynútilo si siedmy zápas

semifinále play off NBA



finále Východnej konferencie - 6. zápas:



Boston - Miami 103:111



/stav série: 3:3/



Boston 28. mája (TASR) - Basketbalisti Miami Heat si vo finále Východnej konferencie play off NBA vynútili rozhodujúci siedmy zápas. V noci na sobotu uspeli v šiestom stretnutí na palubovke Bostonu Celtics 111:103 a vyrovnali stav série na 3:3.Hrdinom duelu bol Jimmy Butler, ktorý sa na víťazstve hostí podieľal 47 bodmi, čím si vytvoril nové maximum v kariére v play off. Pridal k nim deväť asistencií a osem doskokov. Kyle Lowry prispel 18 bodmi a 10 asistenciami. Celtics nestačilo ani 30 bodov Jaysona Tatuma, Derrick White nazbieral 22 a Jaylen Brown 20 bodov. Siedmy zápas sa hrá v noci na pondelok o 2.30 SELČ v FTX Arene v Miami, víťaz sa vo finále play off stretne s Golden State Warriors.