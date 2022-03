NBA: Miami zvíťazilo v Bostone v súboji o čelo Východnej konferencie

Luka Dončič, archívne foto. Foto: TASR/AP

NBA - výsledky:



Cleveland - Dallas 112:120,



Indiana - Denver 118:125,



Washington - Orlando 127:110,



Boston - Miami 98:106,



New York - Charlotte 114:125,



Toronto - Minnesota 125:102,



Houston - Sacramento 118:121,



Oklahoma City - Atlanta 118:136,



San Antonio - Memphis 111:112,



Portland - New Orleans 107:117,



Golden State - Phoenix 103:107

New York 31. marca (TASR) - Basketbalisti Miami Heat zvíťazili v priamom súboji o vedúcu priečku Východnej konferencie NBA na palubovke Bostonu Celtics 106:98. Zaistili si tak definitívne účasť v play off. Jimmy Butler za víťazov zapísal 24 bodov, Kyle Lowry pridal 23.Miestenku v play off má už s istotou aj Dallas, ktorý uspel v Clevelande 120:112. Luka Dončič sa zaskvel 35 bodmi a 13 asistenciami, domácim nestačilo 32 bodov Carisa LeVerta.