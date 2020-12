NBA: Millwaukee prehralo s Dallasom, skoro prišlo o Antetokounmpa

príprava - výsledky:

Cleveland - Indiana 107:104,

Charlotte - Toronto 100:111,

San Antonio - Oklahoma 108:121,

Millwaukee - Dallas 102:112,

Minnesota - Memphis 105:107,

Golden State - Denver 107:105,

Utah - Phoenix 119:105



New York 13. decembra (TASR) - Basketbalisti Millwaukee Bucks prehrali v prípravnom zápase pred novou sezónou zámorskej NBA v noci na nedeľu s Dallasom Mavericks 102:112.Domáci tím takmer prišiel v úvode zápasu o hviezdneho Giannisa Antetokounmpa, ktorý sa zrazil s Dorianom Finneym-Smithom a ten ho trafil do oka. Dvojnásobný najužitočnejší hráč ligy zamieril s tvárou v dlaniach do šatne, no čoskoro sa vrátil a nakoniec zaznamenal v zápase 25 bodov a desať doskokov. "" uviedol Antetokounmpo. "" dodal tréner Mike Budenholzer.Golden State Warriors zvíťazili vo svojom prvom zápase od 10. marca nad Denverom Nuggets 107:105. Stephen Curry sa na výhre podieľal desiatimi bodmi. Nikola Jokič zaznamenal za Denver 26 bodov a 10 doskokov.