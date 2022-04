NBA: Milwaukee aj Phoenix sa ujali vedenia v sérii 2:1 na zápasy

NBA - 1. kolo play off

štvrťfinále Východnej konferencie - 3. zápasy:



Atlanta - Miami 111:110 /stav série 1:2/, Chicago - Milwaukee 81:111 /stav série 1:2/



štvrťfinále Západnej konferencie - 3. zápas:



New Orleans - Phoenix 111:114 /stav série 1:2/

New York 23. apríla (TASR) - Úradujúci šampióni basketbalovej NBA Milwaukee Bucks zvíťazili v treťom stretnutí 1. kola play off na palubovke Chicaga 111:81. V sérii štvrťfinále Východnej konferencie sa ujali vedenia 2:1 na zápasy. Rovnakým pomerom vedie na západe finalista predchádzajúcej sezóny z Phoenixu. Najlepší tím po základnej časti uspel v New Orleans 114:111.