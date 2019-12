NBA: Milwaukee deklasovalo New York

Výsledky:



Charlotte - Phoenix 104:109

Philadelphia - Utah 103:94

Atlanta - Golden State 104:79

Memphis - Indiana 104:117

Milwaukee - New York 132:88

Sacramento - Chicago 106:113



New York 3. decembra (TASR) - Basketbalisti Milwaukee zvíťazili v noci na utorok v NBA nad New Yorkom Knicks hladko 132:88. Pod triumf sa výrazne podpísal Giannis Antetokounmpo, ktorému na dosiahnutie double double stačilo štrnásť minút. Celkovo nazbieral 29 bodov a 15 doskokov.Milwaukee vyhralo najvyšším rozdielom v histórii organizácie, doterajším maximom bol sobotný 41-bodový rozdiel proti Charlotte. Bucks uspeli dvanástykrát za sebou a dostali sa na čelo celej ligy. Na opačnom konci je New York, ktorý prehral po siedmy raz v sérii a horšiu bilanciu v profilige má už iba Golden State.Warriors sa tiež nedarilo, v Atlante podľahli 79:104. Hawks tak ukončili desaťzápasovú šnúru prehier.