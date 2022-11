NBA: Milwaukee ôsmim triumfom vylepšili klubový rekord

NBA - výsledky:



Detroit - Cleveland 88:112, Indiana - Miami 101:99, Philadelphia - New York 104:106, Washington - Brooklyn 86:128, Boston - Chicago 123:119, Memphis - Charlotte 130:99, San Antonio - Los Angeles Clippers 106:113, Dallas - Toronto 111:110, New Orleans - Golden State 114:105, Minnesota - Milwaukee 102:115, Phoenix - Portland 106:108, Los Angeles Lakers - Utah 116:130

New York 5. novembra (TASR) - Basketbalisti Milwaukee Bucks zvíťazili aj vo svojom ôsmom stretnutí v novej sezóne NBA, keď uspeli na palubovke Minnesoty 115:102. Zaznamenali tak najlepší vstup do sezóny v histórii klubu. Jannis Antetokunmpo si pripísal 30. triple double v kariére, nazbieral 26 bodov, 14 doskokov a 11 asistencií.V priamom súboji o prvé miesto v Západnej konferencii prehral Phoenix doma s Portlandom 106:108. Trail Blazers zvládli súboj aj bez stále zraneného lídra Damiana Lillarda, tím viedol Jerami Grant s 30 bodmi. Úradujúci šampióni Golden State Warriors prehrali piaty duel v sérii a to v New Orleanse 105:114. Tréner Steve Kerr však v druhom zápase v priebehu dvoch dní nechal odpočívať skúsené opory - Stephena Curryho, Klaya Thompsona i Draymonda Greena. Dallas doma zdolal o jediný bod Toronto 111:110. Luka Dončič dal 35 bodov a je iba druhým hráčom histórie súťaže, ktorý zaznamenal aspoň 30 bodov v ôsmich úvodných zápasoch sezóny. Napodobnil Wilta Chamberlaina zo sezóny 1962/63.