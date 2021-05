NBA: Milwaukee postúpilo do 2. kola play off

NBA - sumáre:



1. kolo play off Východná konferencia



MIAMI HEAT- MILWAUKEE BUCKS 103:120 (32:24, 25:23, 36:19, 22:29)

Najviac bodov: Adebayo 20 (14 doskokov), Nunn 18. Herro 14 – Lopez 25, Forbes 22, Antetokounmpo 20 (12 doskokov, 15 asistencií). /výsledok série: 0:4/



WASHINGTON WIZARDS - PHILADELPHIA 76ERS 103:132 (28:36, 30:36, 28:37, 17:23)

Najviac bodov: Westbrook 26 (12 doskokov, 10 asistencií), Beal 25, Gafford 16 – Embiid 36, Harris 20 (13 doskokov), Curry St. 15. /stav série: 0:3/



Západná konferencia:



PORTLAND TRAIL BLAZERS - DENVER NUGGETS 115:95 (32:24, 25:23, 36:19, 22:29)

Najviac bodov: Powell 29, McCollum 21, Nurkič 17 – Jokič 16, Campazzo 12, Morris 12. /stav série: 2:2/



MEMPHIS GRIZZLIES – UTAH JAZZ 111:121 (22:34, 29:28, 34:34, 26:25)

Najviac bodov: Morant 28, Brooks 27, Allen 17 - Mitchell 29, Conley 27, Bogdanovič 15. /stav série: 1:2/

New York 30. mája (TASR) - Basketbalisti Milwaukee postúpili do 2. kola play off NBA. V sobotnom zápase osemfinále Východnej konferencie zvíťazili na palubovke Miami 120:103 a v sérii uspeli hladko 4:0. Jannis Antetokounmpo sa pod triumf Bucks podpísal 20 bodmi, 12 doskokmi a 15 asistenciami.," povedal pre web NBA Antetokounmpo. Kvality súpera uznal aj tréner Miami Erik Spoelstra: "Krok od postupu je Philadelphia, ktorá zdolala domáci Washington 132:103 a vedie 3:0 na zápasy. Hlavnou postavou 76ers bol Joel Embiid s 36 bodmi – svojím novým maximom v play off. "" zhodnotil výkon 27-ročného rodáka z Kamerunu tréner Washingtonu Scott Brooks.V Západnej konferencii, Portland vyrovnal stav série s Denverom na 2:2. Domáce víťazstvo 115:95 však nerežíroval tradičný hrdina Damian Lillard, ale 28-ročný Norman Powell, ktorý si vylepšil osobné maximum v play off výkonom 29 bodov: "."Memphis podľahol v prvom domácom zápase s Utahu 111:121 a v sérii prehráva 1:2. Ofenzívu hostí opäť potiahol za víťazstvom Donovan Mitchell, ktorý nastúpil len na druhý duel po vážnom zranení členka. V noci na štvrtok sa prezentoval 25 bodmi, v poslednom dueli zaznamenal ešte o štyri viac. "," povedal tréner Utahu Quin Snyder.