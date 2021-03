NBA: Milwaukee prehralo s Bostonom, Utah vyhral 18 duelov za sebou

NBA - sumáre:



DETROIT PISTONS - BROOKLYN NETS 111:113 (27:34, 23:25, 28:23, 33:31)



najviac bodov: Grant 19, Bey a F. Jackson po 14 - Harden 44 (14 doskokov), Griffin 17, Jordan 10







TORONTO RAPTORS - PHOENIX SUNS 100:104 (28:29, 23:24, 26:30, 23:21)



najviac bodov: Siakam 26 (11 doskokov), VanVleet 22 (6 trojok), Anunoby 15 - Ayton a Paul po 19, Booker 16







MILWAUKEE BUCKS - BOSTON CELTICS 114:122 (26:32, 29:28, 34:43, 25:19)



najviac bodov: Middleton 19, Jrue Holiday 17, Antetokunmpo 16 - Tatum 34, Smart 23 (7 trojok), K. Walker 21







CHARLOTTE HORNETS - MIAMI HEAT 110:105 (40:23, 32:26, 20:30, 18:26)



najviac bodov: Monk 32, Rozier 26, Graham 16 - Butler a Robinson (6 trojok) po 20, Adebayo 17







ORLANDO MAGIC - PORTAND TRAIL BLAZERS 105:112 (32:35, 23:30, 22:15, 28:32)



najviac bodov: Okeke 22, Ennis 18, Bacon 16 - N. Powell (5 trojok) a McCollum po 22, Covington, Kanter a Simons (5 trojok) po 15







MINNESOTA TIMBERWOLVES - HOUSTON ROCKETS 107:101 (33:29, 21:34, 22:28, 31:10)



najviac bodov: Towns 29 (16 doskokov), J. Hernangomez 19, Reed 16 - Wood 24, McLemore 21 (7 trojok), Wall 14 (15 asistencií)







NEW ORLEANS PELICANS - DENVER NUGGETS 108:113 (33:26, 30:28, 23:31, 22:28)



najviac bodov: Williamson 39 (10 doskokov), Bledsoe 16, Alexander-Walker 14 - Jokič 37, M. Porter 25 (5 trojok), J. Murray 23 (11 asistencií)







DALLAS MAVERICKS - INDIANA PACERS 94:109 (29:31, 19:30, 27:21, 19:27)



najviac bodov: Porziňgis 31 (18 doskokov), Hardaway 16, Richardson 11 - Sabonis a Brogdon (6 trojok) po 22, McDermott 12







UTAH JAZZ - MEMPHIS GRIZZLIES 117:114 (38:24, 28:26, 22:29, 29:35)



najviac bodov: Mitchell 35 (5 trojok), Gobert 25, Bojan Bogdanovič 17 - Morant 32 (11 asistencií), Brooks 22, G. Allen 17 (5 trojok)







GOLDEN STATE WARRIORS - ATLANTA HAWKS 108:124 (26:33, 26:37, 32:30, 24:24)



najviac bodov: Wiggins 29, Wiseman 18, Poole 15 - Colins 38 (12 doskokov), Trae Young 21 (15 asistencií), Capela 18 (15 doskokov)







LOS ANGELES LAKERS - CLEVELAND CAVALIERS 100:86 (22:24, 22:27, 28:10, 28:25)



najviac bodov: Harrell 24 (10 doskokov), Schröder 17, Horton-Tucker 15 - Nance 17, Garland 14, J. Allen 13

New York 27. marca (TASR) - Basketbalisti Milwaukee Bucks ukončili v NBA víťaznú sériu na ôsmich zápasoch, v noci na sobotu SEČ prehrali doma s Bostonom 114:122. Hlavnú zásluhu mal na tom krídelník Jayson Tatum, ktorý nazbieral 34 bodov.V drese Bucks sa žiaden hráč nedostal ani na hranicu 20 bodov. Najviac mal na konte Khris Middleton - 19. "" uviedol tréner Milwaukee Mike Budenholzer podľa agentúry AFP.Boston rozhodol duel v tretej štvrtine, 9 z celkového počtu 14 úspešných trojok premenili jeho hráči práve v tejto časti a dostali sa do 14-bodového vedenia. "" hľadal pozitíva Tatum. Finalistovi Východnej konferencie z predchádzajúceho ročníka patrí aktuálne v tabuľke až siedme miesto.Ešte o priečku nižšie je jeho minuloročný premožiteľ v play off a finalista ligy z Miami. Heat prehrali šiesty duel za sebou, keď neuspeli v Charlotte 105:110. K dispozícii však ešte nemali novú posilu Victora Oladipa z Houstonu. Za domácich dal najviac bodov náhradník Malik Monk - 32.Vedúci tím ligy Utah Jazz si pripísal osemnáste víťazstvo v sérii na domácej palubovke. Memphis zdolal tesne 117:114. Dillon Brooks mohol v závere posunúť duel do predĺženia, no nedal trojku. Hosťom nestačil ani výkon Jaa Moranta, ktorý zaznamenal 32 bodov a 11 asistencií. Streleckým lídrom víťazov bol tradične Donovan Mitchell, pripísal si 35 bodov a dal aj záverečných deväť svojho tímu. "" vyzdvihol zverenca tréner Utahu Quin Snyder podľa agentúry AP.Pocit z víťazstva opäť okúsili po štyroch stretnutiach hráči Los Angeles Lakers, keď zdolali Cleveland 100:86. Lídrom obhajcu titulu pri absencii LeBrona Jamesa i Anthonyho Davisa sa stal Montrezl Harrell, ktorý ako náhradník zaznamenal 24 bodov a 10 doskokov.Dallas nestačil doma na Indianu 94:109. K dispozícii nemal svoju hlavnú hviezdu Luku Dončiča, ktorý má problémy s chrbtom. "" uviedol kouč Rick Carlisle.Blake Griffin sa v drese nového tímu Brooklyn Nets vrátil do svojho dlhoročného pôsobiska v Detroite a prezentoval sa 17 bodmi. Najhorší tím ligy kandidátovi na titul tuho odolával a prehral iba o dva body 111:113. James Harden sa vrátil na palubovku po jednozápasovej absencii pre bolesť krku a potiahol svoj tím 44 bodmi a 14 doskokmi.V drese svojho nového klubu sa po výmene z Toronta dobre uviedol Norman Powell, pri víťazstve Portlandu v Orlande 112:105 zaznamenal 22 bodov. V premiére bol najlepším strelcom družstva spoločne so C.J. McCollumom.V súboji dvoch najhorších tímov Západnej konferencie uspela Minnesota. Proti Houstonu zakončila zápas šnúrou 22:0 a otočila duel na konečných 107:101.