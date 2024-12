NBA: Milwaukee sa dočkalo návratu Middletona, nastúpi proti Bostonu

Milwaukee 5. decembra (TASR) - Americký basketbalista Khris Middleton z Milwaukee Bucks absolvuje svoj debut v tejto sezóne NBA v noci na sobotu proti Bostonu. Opora šampiónov z roku 2021 sa vracia na palubovky po operáciách oboch členkov.



Middleton musel vynechať 21 úvodných zápasov v tejto sezóne. "Každý, kto pozná Khrisa vie, že musí byť frustrovaný. Je to veľká výzva sledovať svoj tím iba z lavičky, hoci sa nám teraz darí. Vždy chcete pomôcť, ako sa len dá," uviedol podľa ESPN kouč Milwaukee Doc Rivers.



Bucks mali zlý štart do sezóny, no z uplynulých 11 duelov už zvíťazili deväťkrát. Posunuli sa tak na 5. priečku Východnej konferencie.