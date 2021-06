NBA: Milwaukee uspelo v rozhodujúcom súboji na palubovke Brooklynu

2. kolo play off NBA

semifinále Východnej konferencie - 7. zápas /na 4 víťazstvá/:



BROOKLYN NETS - MILWAUKEE BUCKS 111:115 pp (28:25, 25:22, 28:35, 28:27 - 2:6)



Najviac bodov: Durant 48, Harden 22, Griffin 17 (11 doskokov) - Antetokounmpo 40 (13 doskokov), Middleton 23 (10 doskokov), Lopez 19

/konečný výsledok série: 3:4, Milwaukee postúpilo/

New York 20. júna (TASR) - Basketbalisti Milwaukee Bucks sa prebojovali do finále play off Východnej konferencie NBA. V siedmom stretnutí 2. kola triumfovali na palubovke Brooklynu Nets 115:111 po predĺžení a v sérii zvíťazili 4:3 na zápasy.Domácim nestačil zápis Kevina Duranta, ktorý 48 bodmi stanovil nový strelecký rekord rozhodujúcich duelov. Hostí potiahol autor 40 bodov a 13 doskokov Jannis Antetokounmpo. Bucks sa v konferenčnom finále stretnú s úspešným z dvojice Philadelphia 76ers - Atlanta Hawks, ktorú čaká rozhodujúci siedmy duel v noci na pondelok.povedal Durant o Bucks, ktorí vlani vypadli v konferenčnom semifinále po prehre 1:4 na zápasy s Miami Heat. Jediný titul v klubovej histórii získali v roku 1971.