Milwaukee zdolalo Atlantu a je krok od postupu do finále

Semifinále play off NBA

Piaty zápas finále Východnej konferencie:



MILWAUKEE BUCKS - ATLANTA HAWKS 123:112 (36:22, 29:34, 26:22, 32:34)



Najviac bodov: B. Lopez 33, Middleton 26 (13 doskokov), Jrue Holiday 25 (13 asistencií) - Bogdan Bogdanovič 28 (7 trojok), Collins a Gallinari po 19



Stav série: 3:2

New York 2. júla (TASR) – Basketbalistov Milwaukee Bucks delí jedno víťazstvo od postupu do finále NBA. V piatom dueli semifinále play off zámorskej profiligy vyhrali doma nad Atlantou Hawks 123:112 a v sérii vedú 3:2.Bucks uspeli aj bez hviezdneho Jannisa Antetokunmpa, ktorý v predchádzajúcom stretnutí utrpel zranenie ľavého kolena. V piatom finále Východnej konferencie ho zastúpil Brook Lopez, ktorý nastrieľal 33 bodov a zaznamenal tak svoje doterajšie maximum vo vyradovačke v kariére. Khris Middleton pridal 26 (13 doskokov) a Jrue Holiday 25 bodov (13 asistencií).povedal podľa AFP Lopez.Milwaukee položilo základ víťazstva už v prvej štvrtine. V nej si domáci vytvorili sľubný náskok 36:22 a v celom súboji ani raz neprehrávali. Atlanta sa v druhom zápase za sebou musela zaobísť bez opory Traea Younga, ktorý má problém s pravou nohou. Jej najlepším strelcom bol s 28 bodmi Srb Bogdan Bogdanovič.prízvukoval tréner Atlanty Nate McMillan.Bucks môžu svoj prvý postup do finále súťaže od roku 1974 spečatiť v noci na nedeľu v šiestom dueli série na palubovke súpera. Do finále už postúpil víťaz Západnej konferencie Phoenix Suns.