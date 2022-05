NBA: Milwaukee zdolalo Boston, Memphis dostal výprask od Golden State

2. kolo play off NBA:



semifinále Východnej konferencie - 3. zápas:



Milwaukee Bucks - Boston Celtics 103:101 (22:19, 24:31, 34:17, 23:34)

Najviac bodov: Antetokunmpo 42 (12 doskokov), Holiday 25, Lopez 13 (10 doskokov) - Brown 27 (12 doskokov), Horford 22 (16 doskokov), White 14

/stav série: 2:1/



semifinále Západnej konferencie - 3. zápas:



Golden State Warriors - Memphis Grizzlies 142:112 (26:28, 38:29, 37:23, 41:32)

Najviac bodov: Curry 30, Poole 27, Thompson 21 - Morant 34, Bane 16, Jackson 15

/stav série: 2:1/



New York 8. mája (TASR) - Basketbalisti Milwaukee vedú v semifinálovej sérii play off Východnej konferencie NBA nad Bostonom 2:1, v noci na sobotu zdolali svojho súpera tesne 103:101. V drese obhajcov titulu sa zaskvel Jannis Antetokunmpo 42 bodmi a 12 doskokmi. Za Celtics dal Jaylen Brown 28 bodov, Al Horford pridal 22 bodov a 16 doskokov. V dramatickom závere Marcus Smart zámerne nepremenil trestný hod, aby jeho tím získal ďalšiu možnosť zakončiť a vybojovať si predĺženie, čo sa aj podarilo, no Horford dostal loptu do koša tesne po zaznení záverečného klaksónu.Boston prehrával v záverečnej štvrtine aj o 13 bodov, no dokázal duel dostať do vyrovnanej koncovky. Minútu pred koncom viedol, no Antetokunmpo preklopil misky váh na stranu Milwaukee 44 sekúnd pred koncom dvojkou na 101:100. Grécky dvojnásobný MVP ligy mal v úvodných dvoch dueloch série úspešnosť streľby pod 40 %, no v treťom stretnutí premenil 62,5 % dvojbodových pokusov.povedal podľa AP Antetokunmpo.Smart sa v závere postavil k čiare trestného hodu 4,6 sekundy pred koncom za stavu 100:103. Prvú šestku premenil a vzápätí mali hostia niekoľko príležitostí doklepnúť loptu do koša, no neuspeli Smart, Robert Williams a ani Horford. Tréner hostí Ime Udoka mal v závere ťažké srdce na rozhodcov. Smart mal podľa neho hádzať ďalšie dva trestné hody, pretože Jrue Holiday ho pri doskakovaní tvrdo kontaktoval.posťažoval sa pre ESPN.V zápase Západnej konferencie si hráči Golden State hladko poradili s Memphisom 142:112 a vedú 2:1. Za víťazov dal Stephen Curry 30 bodov, náhradník Jordan Poole pridal 27. Memphisu nestačilo 34 bodov Ja Moranta.