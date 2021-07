NBA: Milwaukee zdolalo Phoenix na zápasy a oslavuje titul po 50 rokoch

6. zápas finále play off NBA 2020/2021:



MILWAUKEE BUCKS - PHOENIX SUNS 105:98 (29:16, 13:31, 35:30, 28:21)



Najviac bodov: Antetokunmpo 50 (14 doskokov), Middleton 17, Portis 16 - Paul 26, Booker 19, Crowder 15



/konečný stav série: 4:2, Milwaukee Bucks sa stali šampiónmi NBA/

Zoznam víťazov NBA:



Boston Celtics, Los Angeles/Minneapolis Lakers - 17x



Golden State/Philadelphia Warriors, Chicago Bulls - 6x



San Antonio Spurs - 5x



Philadelphia 76ers/Syracuse Nationals, Detroit Pistons, Miami Heat - 3x



New York Knicks, Houston Rockets, Milwaukee Bucks - 2x



Cleveland Cavaliers, St. Louis Hawks, Washington Bullets, Baltimore Bullets, Seattle SuperSonics, Portland Trail Blazers, Dallas Mavericks, Rochester Royals, Toronto Raptors - 1x

Finálové série NBA (uplynulých 25 rokov):



2021: Milwaukee Bucks - Phoenix Suns 4:2



2020: Los Angeles Lakers - Miami Heat 4:2



2019: Toronto Raptors - Golden State Warriors 4:2



2018: Golden State Warriors - Cleveland Cavaliers 4:0



2017: Golden State Warriors - Cleveland Cavaliers 4:1



2016: Cleveland Cavaliers - Golden State Warriors 4:3



2015: Golden State Warriors - Cleveland Cavaliers 4:2



2014: San Antonio Spurs - Miami Heat 4:1



2013: Miami Heat - San Antonio Spurs 4:3



2012: Miami Heat - Oklahoma City Thunder 4:1



2011: Dallas Mavericks - Miami Heat 4:2



2010: Los Angeles Lakers - Boston Celtics 4:3



2009: Los Angeles Lakers - Orlando Magic 4:1



2008: Boston Celtics - Los Angeles Lakers 4:2



2007: San Antonio Spurs - Cleveland Cavaliers 4:0



2006: Miami Heat - Dallas Mavericks 4:2



2005: San Antonio Spurs - Detroit Pistons 4:3



2004: Detroit Pistons - Los Angeles Lakers 4:1



2003: San Antonio Spurs - New Jersey Nets 4:2



2002: Los Angeles Lakers - New Jersey Nets 4:0



2001: Los Angeles Lakers - Philadelphia 76ers 4:1



2000: Los Angeles Lakers - Indiana Pacers 4:2



1999: San Antonio Spurs - New York Knicks 4:1



1998: Chicago Bulls - Utah Jazz 4:2



1997: Chicago Bulls - Utah Jazz 4:2

Zoznam najužitočnejších hráčov (MVP) finále NBA (uplynulých 25 rokov):



2021: Jannis Antetokunmpo (Milwaukee Bucks)



2020: LeBron James (Los Angeles Lakers)



2019: Kawhi Leonard (Toronto Raptors)



2018: Kevin Durant (Golden State Warriors)



2017: Kevin Durant (Golden State Warriors)



2016: LeBron James (Cleveland Cavaliers)



2015: Andre Iguodala (Golden State Warriors)



2014: Kawhi Leonard (San Antonio Spurs)



2013: LeBron James (Miami Heat)



2012: LeBron James (Miami Heat)



2011: Dirk Nowitzki (Dallas Mavericks)



2010: Kobe Bryant (Los Angeles Lakers)



2009: Kobe Bryant (Los Angeles Lakers)



2008: Paul Pierce (Boston Celtics)



2007: Tony Parker (San Antonio Spurs)



2006: Dwyane Wade (Miami Heat)



2005: Tim Duncan (San Antonio Spurs)



2004: Chauncey Billups (Detroit Pistons)



2003: Tim Duncan (San Antonio Spurs)



2002: Shaquille O'Neal (Los Angeles Lakers)



2001: Shaquille O'Neal (Los Angeles Lakers)



2000: Shaquille O'Neal (Los Angeles Lakers)



1999: Tim Duncan (San Antonio Spurs)



1998: Michael Jordan (Chicago Bulls)



1997: Michael Jordan (Chicago Bulls)



Milwaukee 21. júla (TASR) - Basketbalisti Milwaukee Bucks získali po 50 rokoch svoj druhý titul v NBA. V šiestom finálovom stretnutí zvíťazili v stredu ráno SELČ nad Phoenixom Suns 105:98 a triumfovali v sérii 4:2 na zápasy. Cenu pre najužitočnejšieho hráča finále (MVP) získal Jannis Antetokunmpo, ktorý sa v záverečnom zápase sezóny blysol 50 bodmi a 14 doskokmi.Dvadsaťšesťročný Grék pri svojom debute vo finále NBA v treťom stretnutí po sebe zaznamenal double double s aspoň 40 bodmi. Navyše predviedol 5 blokov. Kľúčovým faktorom rozhodujúceho duelu bola jeho streľba z čiary trestného hodu. Hoci šestky štandardne nie sú silnou zbraňou Antetokunmpa a v play off mal úspešnosť 55,6%, v stredu premenil 17 z 19.Bucks svoj jediný predchádzajúci titul vybojovali v roku 1971, keď sa v tíme stretli dve osobnosti amerického basketbalu z odlišných generácií. Rozohrávač Oscar Robertson už v pokročilom športovom veku a mladý pivot Lew Alcindor, ktorý je dnes pod menom Kareem Abdul-Jabbar známy ako najlepší strelec histórie NBA. Milwaukee sa potom predstavilo vo finále súťaže už iba raz, v roku 1974.Bucks mali v stredu výborný vstup do zápasu a do konca prvej štvrtiny si vypracovali trinásťbodový náskok (29:16). Lenže Suns sa nezlomili, druhú štvrtinu odštartovali šnúrou 10:0 a na konci prvého polčasu viedli aj o sedem bodov. Pred záverečnou dvanásťminútovkou bol stav nerozhodný 77:77, no taktovku v záverečnej štvrtine prevzali domáci a súpera nepustili ani raz do vedenia. Bucks veľmi dobre bránili a hviezdneho rozohrávača Suns Devina Bookera udržali na 15 bodoch. Najlepším strelcom Phoenixu bol Chris Paul s 26 bodmi, za víťazov doplnil Antetokunmpa Khris Middleton so 17 bodmi a náhradník Bobby Portis 16 bodmi.