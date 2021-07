Milwaukee zdolalo vo štvrtom zápase Phoenix

Finále play off NBA



Štvrtý zápas /na štyri víťazstvá/:



Milwaukee - Phoenix 109:103



Stav série: 2:2

New York 15. júla (TASR) – Basketbalisti Milwaukee uspeli vo štvrtom dueli finále play off zámorskej NBA. V noci na štvrtok zvíťazili doma nad Phoenixom Suns 109:103 a vyrovnali stav série na 2:2 na zápasy. Piaty súboj je na programe v noci na nedeľu o 3.00 SELČ vo Phoenixe.Hlavným ťahúňom Bucks bol tentoraz Khris Middleton, ktorý konto súpera zaťažil 40 bodmi. Z toho desiatimi v záverečných kľúčových minútach. Janis Antetokunmpo pridal 26 bodov, 14 doskokov a 8 asistencií. Milwaukee v tejto sezóne v play off doma vyhralo deviaty duel, na domácej palubovke má len jednu prehru. Hosťom nestačil ani oproti predchádzajúcemu súboju oveľa lepší výkon Devina Bookera, ktorý dosiahol 42 bodov.Milwaukee stále živí nádej na prvý titul po 50 rokoch.