NBA: Minnesota suspendovala Goberta na zápas play in proti Lakers

Los Angeles 10. apríla (TASR) - Klub basketbalovej NBA Minnesota Timberwolves suspendoval na jedno stretnutie francúzskeho pivota Rudyho Goberta, ktorý v súboji s New Orleans pri fyzickej konfrontácii udrel spoluhráča Kylea Andersona.



Goberta poslalo vedenie klubu predčasne do šatne a neskôr mu udelilo jednozápasový dištanc. Tímu tak nebude k dispozícii v utorkovom zápase play in o 7. pozíciu na palubovke Los Angeles Lakers.



Gobert sa neskôr za svoj skrat ospravedlnil. "Nemal som reagovať tak, ako som reagoval. A to bez ohľadu na to, čo bolo povedané. Chcem sa ospravedlniť fanúšikom, organizácii a najmä Kyleovi, ktorého ako spoluhráča skutočne milujem a rešpektujem," uviedol Gobert na Twitteri.