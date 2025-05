NBA: Minnesota vyhrala nad Oklahomou 143:101 a v sérii znížila na 1:2

finále Západnej konferencie - 3. zápas:



Minnesota Timberwolves - Oklahoma City Thunder 143:101



/stav série: 1:2/

New York 25. mája (TASR) - Basketbalisti Minnesoty Timberwolves znížili stav finále Západnej konferencie zámorskej NBA proti Oklahoma City Thunder na 1:2 na zápasy. V treťom dueli vyhrali doma 143:101, pod čo sa Anthony Edwards podpísal 30 bodmi, deviatimi doskokmi a šiestimi asistenciami.„Som mimoriadne spokojný s fyzickou hrou a energiou, ktorú sme do tohto zápasu priniesli. Keďže sme prehrávali 0:2, potrebovali sme doručiť niečo navyše a dnes sme do toho dali naozaj veľa energie,“ povedal Edwards pre zámorské médiá. Jeho spoluhráč Julius Randle pridal 24 bodov. Minnesota zlepšila klubový rekord v počte nastrieľaných bodov v play off. Hviezdu hostí Shaia Gilgeousa-Alexandra „pustili“ domáci iba k 14 bodom.Štvrté stretnutie finále Západnej konferencie je na programe v noci na utorok opäť na palubovke Minnesoty.