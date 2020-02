NBA: Minnesota vymenila Wigginsa do Golden State za Russella

Minneapolis 6. februára (TASR) - Najvyššie draftovaný hráč basketbalovej NBA z roku 2014 Andrew Wiggins premiérovo v kariére zmenil dres, Minnesota Timberwolves ho vymenila do tímu Golden State Warriors za D'Angela Russella.



Finalista NBA z roku 2019, ktorý však v prebiehajúcom ročníku okupuje poslednú priečku v súťaži, získal aj chránený výber v 1. kole draftu 2021 a výber v 2. kole v roku 2022. Do Minnesoty sa naopak presúvajú mladíci Jacob Evans a Omari Spellman.



Dvadsaťtriročný stredný rozohrávač Russell prišiel do Golden State z Brooklynu iba v lete, keď podpísal trojročný kontrakt na 117 miliónov dolárov a v prebiehajúcom ročníku dosahuje najlepší bodový priemer v kariére - 24 b na zápas. Kanadský krídelník Wiggins je v druhom roku svojej päťročnej zmluvy a aktuálne má priemer 22 bodov a päť doskokov za stretnutie.



Clippers sa posilnili o Marcusa Morrisa a Isaiaha Thomasa

Aktuálne druhý najlepší tím Západnej konferencie basketbalovej NBA Los Angeles Clippers sa posilnil o skúsenú dvojicu Marcusa Morrisa a Isaiaha Thomasa. Za vysokého krídelníka a jedno z dvojčiat Morrisových poslal ako protihodnotu New Yorku Knicks Moa Harklessa a výber v 1. kole draftu.



Morris má štatisticky najlepšiu sezónu v kariére, v priemere dosahuje 20 bodov na zápas a spoza trojkového oblúka má bilanciu 43,9%. Washington dostal za stredného rozohrávača Thomasa krídelníka Jeroma Robinsona.