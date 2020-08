Bucks na protest bojkotovali duel, zámorské ligy odložili zápasy

New York 27. augusta (TASR) – Viaceré zámorské profesionálne športové súťaže odložili svoje zápasy, ktoré boli naplánované v noci na štvrtok SELČ. Rozhodli sa tak po tom, ako basketbalisti Milwaukee Bucks bojkotovali svoj duel v NBA na protest proti streľbe na Jacoba Blakea. Vedenie NBA následne odložilo nočné stretnutia Milwaukee – Orlando Magic, Houston Rockets – Oklahoma City Thunder a Los Angeles Lakers – Portland Trail Blazers. Zo solidarity ich nasledovali aj futbalová MLS, bejzbalová MLB a ženská basketbalová WNBA, ktoré rovnako odložili zápasy naplánované v noci na štvrtok SELČ.



„NBA a Hráčska asociácia oznamujú, že vzhľadom na rozhodnutie Milwaukee Bucks nenastúpiť na zápas proti Orlandu sú dnešné zápasy odložené," uvádza sa v stanovisku basketbalovej profiligy, ktorá bude hľadať nové termíny duelov.



Hráči Milwaukee nenastúpili na piaty duel štvrťfinále Východnej konferencie play off a vyjadrili tak svoj protest po tom, čo policajti postrelili 29-ročného Afroameričana Jacoba Blakea v americkom meste Kenosha.



„Už nás nebaví to zabíjanie a nespravodlivosť," reagoval na policajné násilie rozohrávač tímu George Hill. Hráči Bucks nenastúpili na palubovku pred zápasom, ktorý mal odštartovať o 22:00 SELČ. Predstavitelia NBA tak išli zistiť čo sa deje do ich šatne a dozvedeli sa správu o bojkote. Následne počas rozcvičky opustili ihrisko aj hráči Magic a neskôr i rozhodcovia.



Vzápätí reagovala odkladom nočných stretnutí aj futbalová MLS. Futbalisti zo zápasov Atlanta United – Inter Miami, FC Dallas – Colorado, Portland – San Jose, Real Salt Lake – LAFC a LA Galaxy – Seattle sa rozhodli zo solidarity nehrať. Stihol sa uskutočnil iba duel Orlando City – Nashville SC (3:1).



Podobne reagovali aj predstavitelia ženskej WNBA, ktoré takisto odložili svoje stretnutia. Naopak, v hokejovej NHL sa odohrali všetky tri zápasy.



Mesto Milwaukee sa rovnako ako Kenosha nachádza v štáte Wisconsin. Pri protestoch po incidente zahynuli dvaja ľudia.