NBA: Morey odstúpil z postu generálneho manažéra Houstonu

Houston 16. októbra (TASR) - Daryl Morey odstúpil z postu generálneho manažéra klubu zámorskej basketbalovej NBA Houstonu Rockets. Tím opustí k 1. novembru.



"Bola to najpríjemnejšia skúsenosť v mojom profesionálnom živote. Som si istý, že budúcnosť klubu a našich skvelých fanúšikov je v správnych rukách a že Rockets budú aj ďalej hrať na najvyššej úrovni," povedal. "Daryl je vynikajúci novátor a na začiatku môjho pôsobenia v Rockets som si nemohol želať lepšieho generálneho manažéra," poďakoval sa mu Tilman Fertitta, ktorý vlastní klub od roku 2017.



Morey, ktorý bol generálny manažér Houstonu od roku 2007, sa vlani postaral o medzinárodný rozruch, keď vyjadril podporu protivládnym protestom v Hongkongu. Na twitteri zverejnil obrázok: "Bojujte za slobodu. Postavte sa za Hongkong." Čínske spoločnosti v reakcii na jeho vyjadrenie prerušili vzťahy s Rockets a televízne spoločnosti v krajine odmietli vysielať zápasy klubu.



Po športovej stránke sa Moreymu v Houstone darilo a klub sa počas jeho pôsobenia desaťkrát prebojoval do play off. Od sezóny 2012/13 v ňom nechýbal ani raz, čo je najdlhšia aktívna séria v NBA a dvakrát sa prebojovali do konferenčného finále. Morey zároveň v roku 2012 dotiahol do tímu hviezdneho Jamesa Hardena z Oklahomy. Informovala agentúra AP.