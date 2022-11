NBA: Na lavičku Nets smeruje Ime Udoka

New York 2. novembra (TASR) - Novým trénerom basketbalistov Brooklynu Nets by sa mal stať Ime Udoka. V uplynulej sezóne priviedol Boston Celtics do finále NBA, no pred štartom nového ročníka ho klub suspendoval pre porušenie princípov organizácie, keď nadviazal vzťah s podriadenou.



Udoka pred príchodom do Bostonu robil asistenta práve v Brooklyne Stevovi Nashovi. Toho vedenie Nets odvolalo po zlom štarte do sezóny. Tím okolo dvojnásobného MVP finále súťaže Kevina Duranta dokázal z úvodných ôsmich zápasov vyhrať iba dva. Správu zverejnil portál ESPN.