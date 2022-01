NBA: Najviac hlasov pre All Star Game dostali James a Durant

New York 28. januára (TASR) - Kapitánmi v nadchádzajúcom Zápase hviezd basketbalovej NBA budú LeBron James a Kevin Durant. Podujatie je na programe 20. februára v Clevelande.



Hráča Los Angeles Lakers Jamesa nominovali fanúšikovia v hlasovaní osemnástykrát v sérii. V základnej zostave Západnej konferencie sa po jeho boku premiérovo v All Star Game objavia rozohrávač Memphisu Ja Morant a krídelník Golden State Andrew Wiggins. Päticu dopĺňajú Nikola Jokič z Denveru a Stephen Curry z Golden State.



Ťahúň Brooklynu Durant dostal najviac hlasov z hráčov východu, no nad jeho účasťou na zápase visí otáznik, keďže aktuálne laboruje so zranením kolena. V základnej zostave by ho mali doplniť DeMar DeRozan z Chicaga, Trae Young z Atlanty, Joel Embiid z Philadelphie a Jannis Antetokunmpo z Milwaukee.