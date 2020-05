NBA: Nance z Clevelandu sa obáva reštartu súťaže pre oslabenú imunitu

New York 18. mája (TASR) - Hráč tímu NBA Cleveland Cavaliers Larry Nance Jr. sa obáva reštartu zámorskej basketbalovej profiligy počas pandémie koronavírusu, pretože má oslabenú imunitu. Už roky totiž berie lieky na Crohnovu chorobu.



"Dúfam, že liga bude mať porozumenie, ak sa niekto nebude cítiť komfortne s návratom na palubovky. Aj keď niekto vyzerá na prvý pohľad zdravo, môže mať problémy, ktoré nie je vidieť," uviedol 27-ročný Nance pre ESPN.



Jeho liečba v boji s chronickým zápalovým ochorením tráviaceho traktu znamená, že jeho imunitný systém je slabší a organizmus viac náchylný infikovať sa vírusom. "Bol som absolútne vystrašený, keď mal Rudy Gobert pozitívny test na koronavírus," uviedol Nance Jr., keďže niekoľko dní predtým proti Francúzovi v NBA nastúpil. "Stále sa bojím a nechcem to dostať," priznal.



Nance v prerušenej sezóne nazbieral priemerne 10,1 bodu a 7,3 doskoku na zápas. NBA prerušili v marci a zatiaľ nie je jasné, kedy by mohla pokračovať.