NBA: Nemec Schröder sa z Brooklynu sťahuje do Golden State Warriors

New York 15. decembra (TASR) - Nemecký basketbalista Dennis Schröder sa v zámorskej NBA sťahuje z Brooklynu Nets do tímu Golden State Warriors. Bude to už jeho ôsme pôsobisko v zámorskej profilige.



Spolu s ním získal Brooklyn výber v druhom kole draftu 2025, opačným smerom putujú De’Anthony Melton, Reece Beekman a tri druhokolové draftové výbery (2026, 2028 a 2029).



Tridsaťjedenročný Schröder má v prebiehajúcej sezóne priemer 18,4 bodu, 6,6 assistencie a tri doskoky na zápas. V kariére v NBA už pôsobil aj v tímoch Atlanta Hawks, Oklahoma City Thunder, Los Angeles Lakers, Boston Celtics, Houston Rockets a Toronto Raptors.