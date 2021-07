New Orleans povedie od novej sezóny Willie Green

New Orleans 23. júla (TASR) – Novým trénerom basketbalistov tímu New Orleans Pelicans v NBA bude Willie Green. Doteraz pôsobil ako asistent v mužstve finalistu uplynulého ročníka Phoenixu Suns.



Green má za sebou aj trojročné pôsobenie na lavičke Golden State Warriors. Ako asistent Stevea Kerra si pripísal triumf v lige v rokoch 2017 a 2018. Na lavičke pelikánov nahradil Stana Van Gundyho, ktorý sa s klubom dohodol na ukončení kontraktu po jednej sezóne. New Orleans obsadilo v minulom ročníku 11. miesto v Západnej konferencii a nepostúpilo do vyraďovacej časti. Správu priniesla agentúra DPA.