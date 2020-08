NBA: New Orleans prepustilo trénera Gentryho

Los Angeles 15. augusta (TASR) - Klub zámorskej basketbalovej NBA New Orleans Pelicans prepustil zo svojich služieb trénera Alvina Gentryho.



Šesťdesiatpäťročný kormidelník viedol tím od mája 2015. V roku 2018 ho priviedol do semifinále Západnej konferencie play off. Pelicans sa v koronavírusovej sezóne predstavili v "bubline" v Orlande, no z ôsmich zápasov vyhrali len dva a neprebojovali sa do play off. Informovala agentúra AFP.