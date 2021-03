NBA: New Orleans zdolalo lídra ligy z Utahu

Basketbalista Bojan Bogdanovič (44) z Utahu Jazz a útočník Brandon Ingram z New Orleansu Pelicans počas zápasu zámorskej NBA 1. marca 2021 v New Orleanse. Foto: TASR/AP

sumáre:



ORLANDO MAGIC - DALLAS MAVERICKS 124:130 (33:29, 25:32, 28:34, 38:35)



najviac bodov: Vučevič 29 (15 doskokov, 5 trojok), Fournier 26 (5 trojok), Carter-Williams a Ross po 18 - Dončič 33 (10 doskokov, 5 trojok), Brunson 24, Porziňgis 17 (10 doskokov)







PHILADELPHIA 76ERS - INDIANA PACERS 130:114 (33:32, 39:23, 33:22, 25:37)



najviac bodov: Milton 26, Embiid 24 (13 doskokov), Korkmaz 19 (6 trojok) - Brogdon 20, Sumner 18, Sabonis 15







CHICAGO BULLS - DENVER NUGGETS 112:118 (25:37, 30:25, 32:27, 25:29)



najviac bodov: LaVine 23, C. White 20 (10 doskokov), P. Williams a Valentine po 13 - Jokič 39 (14 doskokov), J. Murray 24, M. Porter 17 (15 doskokov)







NEW ORLEANS PELICANS - UTAH JAZZ 129:124 (26:23, 33:41, 40:24, 30:36)



najviac bodov: Williamson (10 doskokov) a Ingram po 26, Lonzo Ball 23 - Bojan Bogdanovič 31 (7 trojok), Gobert 22, Mitchell 21







SAN ANTONIO SPURS - BROOKLYN NEST 113:124 pp (21:27, 33:30, 27:24, 27:27 - 5:16)



najviac bodov: DeRozan 22 (11 asistencií), D. Murray a L. Walker (5 trojok) po 19 - Harden 30 (15 asistencií, 14 doskokov), Irving 27 (6 trojok), B. Brown 23







HOUSTON ROCKETS - CLEVELAND CAVALIERS 90:101 (29:34, 21:17, 20:23, 20:27)



najviac bodov: Wall 32, Oladipo 20, S. Brown 8 - Sexton 39, Garland 14, Osman 10







PORTLAND TRAIL BLAZERS - CHARLOTTE HORNETS 123:111 (27:33, 32:26, 33:24, 31:28)



najviac bodov: Carmelo Anthony 29 (6 trojok), Lillard 23 (10 asistencií, 6 trojok), Covington 21 (10 doskokov, 5 trojok) - LaMelo Ball 30 (5 trojok), Rozier 20, Monk 19

New York 2. marca (TASR) - Vedúci tím basketbalovej NBA Utah Jazz prehral v noci na utorok na palubovke New Orleans 124:129. Za víťazov dali Brandon Ingram i Zion Williamson po 26 bodov, druhý menovaný pridal aj 10 doskokov. Utahu nestačilo 31 bodov Bojana Bogdanoviča.Rozhodujúcou pasážou duelu bola tretia štvrtina, ktorá sa skončila 40:24 v prospech domácich.povedal po zápase Williamson podľa agentúra AP. New Orleans patrí v Západnej konferencii stále až 11. priečka, dva zápasy za Memphisom, ktoré drží poslednú postupovú pozíciu do vyraďovacej časti.Utah má aj napriek prehre stále na čele súťaže pohodlný náskok troch zápasov na Los Angeles Lakers.sebakriticky skonštatoval krídelník Utahu Donovan Mitchell, autor 21 bodov v zápase.James Harden prispel výraznou mierou k víťazstvu Brooklynu na palubovke San Antonia 124:113 po predĺžení. Pripísal si triple double 30 bodov, 15 asistencií a 14 doskokov. Nets patrí v tabuľke Východnej konferencie druhá priečka, o pol zápasu za Philadelphiou.Oba tímy nastúpili oslabené, Spurs odohrali iba druhý zápas po návrate z izolácie a stále nemali k dispozícii päť hráčov. Nets naďalej chýbal zranený Kevin Durant, hoci späť v zostave mali už Kyrieho Irvinga. Brooklyn mohol duel rozhodnúť skôr ako v predĺžení, no nezvládol záver štvrtej štvrtiny a prehral ju 0:10. "Nechcem to nazvať lenivosťou, no naše sústredenie nebolo v závere rovnocenné so snahou, ktorú vyvíjali hráči San Antonia. Pustili sme náš náskok naozaj priľahko," priznal Irving.Harden dosiahol siedmy triple double, odkedy prišiel do Brooklynu po výmene z Houstonu.povedal Harden.Indiana Pacers prehrala štvrtý duel za sebou, keď neuspela na palubovke najlepšieho tímu na východe Philadelphie 114:130. Klesla tak na deviatu priečku v konferencii. Sériu štyroch prehier zastavil Portland a zdolal doma Charlotte 123:111. Veterán Carmelo Anthony strelecky potiahol svoj tím, keď z pozície náhradníka zaznamenal 29 bodov.