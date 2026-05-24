NBA: New York uspel v Clevelande a je krok od finále
Štvrtý duel je na programe v noci na utorok opäť v Clevelande.
Autor TASR
New York 24. mája (TASR) - Basketbalisti tímu New York Knicks majú na dosah účasť vo finále NBA. V noci na nedeľu zvíťazili v treťom finále Východnej konferencie na palubovke Clevelandu Cavaliers 121:108 a vedú v sérii 3:0 na zápasy. Knicks tradične viedol Jalen Brunson, keď nazbieral 30 bodov a 6 asistencií. Štvrtý duel je na programe v noci na utorok opäť v Clevelande.
NBA - finále Východnej konferencie /na 4 víťazstvá/
tretí zápas:
Cleveland Cavaliers - New York Knicks 108:121
/stav série: 0:3/
